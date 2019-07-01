Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın akıbeti merak konusu oldu. Gelin ve kaynanaların ekip olarak yarıştığı Gelinim Mutfakta’yı yayın akışında göremeyen izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok?
Yaz sezonuyla birlikte pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta oldu. Sezon finali yapan yarışma, en son 28 Haziran Cuma günü hem haftanın finalini hem de sezon finalini yapmıştı.
SEZON FİNALİNDE KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta’da 28 Haziran Cuma günü haftanın birincisi ve eleneni belli oldu. En düşük puanı alan iki gelin Hülya ve Hatice oldu. Haftanın toplam puanları ile birlikte en düşük puanını alan ve veda eden gelin 51 puanla Hülya oldu. Hatice ise 52 puan ile elenmekten kurtuldu.
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