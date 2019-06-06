Gelinim Mutfakta yeni bölümü ne zaman? Hangi eski yarışmacı geri dönüyor?
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Bayram haftası nedeniyle ekran macerasına ara veren Gelinim Mutfakta, 64. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü ne zaman?
Gelinim Mutfakta 10 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan 316. Bölümün fragmanı yayında! 36 saniye uzunluğundaki fragmana geri dönen eski yarışmacılar damga vurdu. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacılar kim? Hangi eski yarışmacı geri dönüyor?
SON BÖLÜMDE KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 31 Mayıs 2019'da yayınlanan 315. Bölümünde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, İnci Çolak-Yasemin Naiboğlu ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kolay baklava" tarifi ile yarıştılar!
Gün sonuncusu 10 puanla Yasemin oldu, Yasemin’i 11 puanla Gülcan takip etti. Gün birincisi 15 puanla Vahide oldu. Ezgi 15 puanla günü ikinci tamamladı.
Haftalık değerlendirme sonunda Gülcan ve Yasemin son ikiye kaldı. Kayınvalidelerden düşük puanı alan Yasemin, yarışmaya veda etti. 72 puan toplayan Vahide, 5 altın bileziğin sahibi oldu.
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