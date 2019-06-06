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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.06.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta yeni bölümü ne zaman? Hangi eski yarışmacı geri dönüyor?

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Gelinim Mutfakta yeni bölümü ne zaman? Hangi eski yarışmacı geri dönüyor?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Bayram haftası nedeniyle ekran macerasına ara veren Gelinim Mutfakta, 64. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü ne zaman?

Gelinim Mutfakta 10 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan 316. Bölümün fragmanı yayında! 36 saniye uzunluğundaki fragmana geri dönen eski yarışmacılar damga vurdu. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacılar kim? Hangi eski yarışmacı geri dönüyor?



SON BÖLÜMDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 31 Mayıs 2019'da yayınlanan 315. Bölümünde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, İnci Çolak-Yasemin Naiboğlu ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kolay baklava" tarifi ile yarıştılar!

Gün sonuncusu 10 puanla Yasemin oldu, Yasemin’i 11 puanla Gülcan takip etti. Gün birincisi 15 puanla Vahide oldu. Ezgi 15 puanla günü ikinci tamamladı.

Haftalık değerlendirme sonunda Gülcan ve Yasemin son ikiye kaldı. Kayınvalidelerden düşük puanı alan Yasemin, yarışmaya veda etti. 72 puan toplayan Vahide, 5 altın bileziğin sahibi oldu.

 

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