Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanında şaşırtan görüntü: Ezgi ve Reyhan neden yok?
Gelinim Mutfakta yarışması 21 Haziran Cuma günü haftanın finalini yaptı, yeni haftanın ilk bölüm fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı. 24 Haziran tarihli Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanında Ezgi ve Reyhan’ın olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümünde Ezgi ve Reyhan neden yok?
Gelinim Mutfakta 24 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan 326. Bölümün fragmanı yayınlandı. Programın açılışında Reyhan Hanım ve Ezgi'nin olmaması diğerlerini meraklandırıyor. Fatih Ürek, yeni haftayı açtığı sırada ilginç bir olay yaşanıyor. Yayına bağlanan Ezgi, “Ben çok korktum, o çok korktu” sözleri bir sağlık problemi olduğunu düşündürdü. Reyhan Hanım ve Ezgi yerlerinde değiller. Reyhan Hanım ve Ezgi neden gelmediler? Yarışmaya katılan eski yarışmacılar kimler? Gelinim Mutfakta'da neler oluyor? Tüm bu soru işaretlerine yanıt Gelinim Mutfakta 326. Bölümünde gelecek.
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