Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanında gergin anlar... En son kim elendi?
Gelinim Mutfakta yeni fragmanı son eleme bölümünün hemen ardından paylaşıldı. Yeni kayınvalidenin de ilk kez görüldüğü Gelinim Mutfakta 96. bölüm fragmanına Özlem ve kayınvalidesi Nurten arasındaki gerilim damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta’da en son kim elenmişti?
Gelinim Mutfakta yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Nurten Hanımın verdiği puan için söyledikleri Özlem'in sert bakışlarına neden oluyor! Reyhan Hanım, oğlunun evlendikten sonraki hal ve hareketlerini şaşkınlıkla Ezgi'den öğreniyor! Özlem ve kaynanası Nurten arasında düşük puan krizi tekrar mı yaşanacak?
EN SON KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 95. bölümde Nurten-Özlem Argün, Çiğdem-Elif Akçam, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Çilekli İrmik Tatlısı” için yarıştılar! En az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti! Hafta toplamında en az puanları Çiğdem-Elif Akçam çifti ile Reyhan-Ezgi Yıldırım çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın on dokuzuncu hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu! Haftanın kazanan gelini 61 puan ile Cansu oldu. Gelinim Mutfakta’da 13 Temmuz Cuma günü elenen ekip ise 52 puan ile Elif ve kayınvalidesi Çiğdem Akçam oldu.
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