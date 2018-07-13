Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı... Kim elenecek?
Gelinim Mutfakta, yaz sezonunda da kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın bugünkü bölümünde hem haftanın birincisi belli olacak hem de en az puanı alan gelin-kaynana beş altın bileziğe ve Gelinim Mutfakta’ya veda edecek. Peki, bu hafta kim elenecek? İşte, Gelinim Mutfakta’nın 90. bölümünden ilk görüntüler!
Gelinim Mutfakta 90. bölüm fragmanı haftanın finaline kısa bir süre kala izleyicilerle paylaşıldı. Hafta finalinde sinirler geriliyor, tartışmaların boyutları giderek yükseliyor! Elif, Suzan Hanımı bir önceki bölüm söylediği Türküden dolayı yeriyor! Nurten Hanıma gelen çiçekler, Çiğdem Hanım ile büyük kavga yaşanmasına neden oluyor! Hafta Finalinde 5 altın bileziği hangi yarışmacı alacak, hangi gelin ve kaynana mutfağa veda edecek? Tüm bu soru işaretleri Gelinim Mutfakta 90. bölümünde yanıt bulacak.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Günün en başarısız ismi 8 puanla Özlem olurken; Şebnem, 15 puanla günün birincisi ilan edildi. Hafta boyunca en az puanı toplayan Şebnem ve Tuğba son ikiye kaldı. 52 puan toplayan Tuğba- kayınvalidesi Rukiye, yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi ise ilk dört gün boyunca en yüksek puanı alan Özlem oldu. Daha önce 13 bilezik toplayan Özlem, 70 puanla 5 bileziği daha almaya hak kazandı.
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