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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
17.05.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta yarışmasından bu hafta kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

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Gelinim Mutfakta yarışmasından bu hafta kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Mayıs Cuma günü yayınlanan 305. Bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinler hafta finalinde yaptıkları tatlıda sıkıntılı anlar yaşadı. Gün sonunda bir gelin-kaynana ekibi, Gelinim Mutfakta’da macerasını tamamladı, en yüksek puanı alan gelin ise 5 bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasından bu hafta kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ekran macerasında 61. Haftayı tamamladı. Günün yarışma konusu olan tatlı yarışmacılara zor anlar yaşattı. Ezgi, kaynanası Reyhan Hanım’ın kutlama balonlarından birisinin kaybolduğunu gördü ve diğer gelinlerden hesap sordu. Haftalık toplamda en az puanı alan isim yarışmaya ve altın hayallerine veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta hafta finalinde hangi gelin kaynana evine döndü? Hangi gelin 5 altın bileziği koluna taktı?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Mayıs 2019'da yayınlanan 305. Bölümünde Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "muhallebili çıtır baklava" tarifi ile yarıştılar!

Gün sonunda çeyrek altının sahibi 14 puanla Güngör oldu. Haftalık değerlendirme sonunda son ikiye Ezgi ve Ceren kaldı. 49 puan toplayan Ceren, yarışmaya ve hayallerine veda etti. Ezgi, 58 puanla haftayı üçüncü tamamladı. Beş altın bileziği ise 68 puanla Gülcan oldu.

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