Gelinim Mutfakta yarışmacıları Yağmur ve Necla kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 69. Hafta Necla Minaz ve gelini Yağmur Minaz katıldı. Yarışmaya ikinci sezonda dahil olan Yağmur, hırslı tavırları ve kıskançlığıyla diğer gelinlerin tepkisine neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmacıları Yağmur ve Necla kimdir?
Gelinim Mutfakta’nın 2 Eylül tarihli bölümünde yarışmacılar arasında Necla Minaz ve gelini Yağmur Minaz dahil oldu. Çok iddialı bir şekilde yeni haftaya başlayan Yağmur, “hepinizi buradan göndereceğim” sözleriyle diğer yarışmacıların tepkisini çekti. Yemek yaparken takip cihazı taktırdığı eşini sürekli izlemesi ise şaşırttı. Daha ilk bölümden adından söz ettirmeyi başaran Yağmur hayatıyla ilgili şu bilgileri verdi:
26 yaşında ve 2 yıllık evli. El lezzetine çok güvenen Yağmur, yarışmaya bir süredir gelmek istediğini belirtti.
Kayınvalide Necla Hanım ise aslen Erzincanlı ancak İstanbul'da yaşıyor. 3 çocuğu olan Necla Minaz’ın 1 kızı ve iki oğlu var.
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