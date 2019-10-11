Gelinim Mutfakta yarışmacıları Kıymet- Nur Çoban kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 71. Hafta katılan Nur Çoban ve gelini Kıymet Çoban gerek yorumları gerekse tartışmalarıyla gündeme geliyor. İkilinin hayatına ilişkin bilgiler, Gelinim Mutfakta takipçileri tarafından merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmacıları Kıymet- Nur Çoban kimdir?
Gelinim Mutfakta’nın dişli kayınvalidelerinden Fatma Çoban, Manisalı ve orada yaşamını sürdürüyor. Aşçı olduğunu söyleyen Fatma Hanım gelinine çok güveniyor.
Aslen Ağrılı olan yarışmacı Kıymet Çoban ise Manisa’ya gelin gitmiş. Bir yıllık evli olan iddialı gelin, yarışmaya katıldığında eşinin asker olduğunu söylemişti. Anne-babasının kendisi çok küçükken ayrılan Kıymet, o dönemde maddi zorluklardan geçtiklerini, bu nedenle liseyi bırakıp çalışmaya başladığını ifade etmişti. Genç kadının gözyaşları başta kayınvalidesi olmak üzere diğer gelinleri de duygulandırmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle