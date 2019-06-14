Gelinim Mutfakta yarışmacıları Hatice ve Hüsniye Karabulut kimdir?
Gelinim Mutfakta’nın eski yarışmacıları Hüsniye Karabulut ve gelini Hatice Karabulut, 10 Haziran Pazartesi günü yarışmaya yeniden katıldı. Eski iki yarışmacının geri dönüşü Gelinim Mutfakta’nın diğer yarışmacıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmacıları Hatice ve Hüsniye kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 64. Hafta Hüsniye Karabulut ve gelini Hatice Karabulut katıldı. Yarışmanın en eski yarışmacılarından olan ikili, 2018 temmuz ayında Gelinim Mutfakta’ya veda etmişti. Yarışmayı yeni takip etmeye başlayanlar, Hatice ve Hüsniye Karabulut’un hayatını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmacıları Hatice ve Hüsniye kimdir?
Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 5 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını “Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim” sözleriyle ortaya koymuştu.
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