Gelinim Mutfakta yarışmacıları Ezgi ve Reyhan Yıldırım kimdir?
Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında bulunan Ezgi Yıldırım ile kaynanası Reyhan Yıldırım ilgi çekiyor. Gelinim Mutfakta ekibine 19. hafta dahil olan Ezgi ve Reyhan Yıldırım, iddialı çıkışlarıyla gündeme geliyor. Peki, Gelinim Mutfakta Ezgi ve Reyhan Yıldırım kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 19. hafta Reyhan Yıldırım ve gelini Ezgi Yıldırım dahil oldu. Gelinim Mutfakta’nın baskın karakterlerinden olan her iki isim de zaman zaman diğer yarışmacılarla tartışma yaşayabiliyor.
Tunceli'de dünyaya gelen Ezgi Yıldırım, Elazığ'da yaşamaktadır. 4 yıldır evli olan Yıldırım’ın 16 aylık bir bebeği vardır. Gelini gibi aslen Tuncelili olan Reyhan Hanım ise Erzincan'da yaşamaktadır. Otoriter tavırlarıyla dikkat çeken Reyhan Hanım, haftanın ilk gününde sarfettiği 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti.
Fatih Ürek’in, yüz hatlarından ve saçını toplama şeklinden dolayı sert görünümü olduğunu bahsettiği Reyhan Hanım, "Evet! Aliye Rona gibi!" sözleriyle şaşırtmıştı. Reyhan Yıldırım, Gençlik yıllarında ise, popüler olan Serpil Çakmaklı'nın saç modelini uyguladığını söylemişti.
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