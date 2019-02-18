Gelinim Mutfakta yarışmacıları Dilek Altındere ve gelini Bircan Terzi kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 49. Hafta Dilek Altındere ve gelini Bircan Terzi katıldı. Sina'nın yerine gelen Bircan Terzi oldukça iddialı cümlelerle gelinlere ağırlığını koydu. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmacıları Dilek Altındere ve gelini Bircan Terzi kimdir?
Geçtiğimiz hafta en düşük puanı alıp elenen Sina ve kayınvalidesi yerine gelen isimler Dilek Altındere ve gelini Bircan Terzi oldu. Oldukça iddialı bir giriş yapan ikili, hayatları hakkında bilgilendirmede bulundu:
Bircan Terzi ise Sivas doğumlu, 27 yaşında ve bir çocuk annesi. 6 yıllık evli olan Bircan Hanım'ın 4 yaşında bir kızı var. Kızının adı Hira. Bircan Terzi'nin kayınvalidesi Dilek Altındere ise aslen Balıkesirli ancak hayatını İstanbul'da sürdürüyor.
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