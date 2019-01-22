Gelinim Mutfakta yarışmacıları Besime Ekinci ve gelini Gülcan Ekinci kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 45. Hafta Besime Ekinci ve gelini Gülcan Ekinci katıldı. Özellikle Simge’nin yerine gelen Gülcan Ekinci’nin tavırları diğer yarışmacıların tepkisini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmacıları Besime Ekinci ve gelini Gülcan Ekinci kimdir?
Gelinim Mutfakta 221. bölümde yarışmaya yeni katılan Gülcan'ın sert tavırları gelinlerin ve kayınvalidelerin olumsuz eleştirilerine neden oldu. Gelinler yeni yarışmacı Gülcan'ın tavırlarından hiç hoşlanmadı. Tavırlarıyla dikkat çeken ve sert tepki gören Gülcan, Yağnur'un ve diğer gelinlerin verdiği tavsiyelere ihtiyacı olmadığını söyleyince eleştirilere neden oldu. Sergilediği tavırlarla Gülcan'ın itici göründüğünü söyleyen Yağnur, uyarıda bulundu. Eleştirileri aldırış etmeyen Gülcan ise yarışmada nasıl davranacağa kendisinin karar vereceğini söyledi. Yarışmaya dahil oldukları ilk gün dikkatleri üzerine çeken Besime- Gülcan Ekinci ikilisinin hayatları merak konusu oldu. Peki, Besime ve gelini Gülcan ekinci kimdir?
Besime Ekinci, Malatya doğumlu. Gülcan Ekinci, İstanbul doğumlu, 4.5 yıllık evli ve bir çocuğu var. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Gülcan Ekinci’nin ailesi de kayınvalidesi gibi Malatyalı ve burada kendi restoranları var.
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