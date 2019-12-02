Gelinim Mutfakta Yağmur- Ayten Öz kimdir?
Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları Ayten Öz ve gelini Yağmur Öz oldu. Yarışmaya oldukça iddialı ve renkli bir giriş yapan Yağmur- Ayten ikilisinin hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta’nın yarışmacıları Yağmur- Ayten Öz kimdir?
Kanal D'nin başarılı programı Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta Melike ve Şaheste elenmişti İkilinin yerine Gelinim Mutfakta'ya 82. Hafta Ayten Öz ve gelini Yağmur Öz katıldı. Ayten Öz, Malatyalı. Gelini Yağmur Öz İstanbullu, 27 yaşında, 5,5 yıllık evli ve 1 çocuğu var.
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