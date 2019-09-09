Gelinim Mutfakta Suzan ve Hilal kimdir?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, Suzan Kaynana ve Hilal kim oldukları ile araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta'nın 9 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programında yer alan Kaynana Suzan ve Hilal kimdir? İşte, Suzan ve Hilal hakkında bazı bilgiler
Gelinim Mutfakta'nın 9 Eylül 2019 tarihli programına Hilal ve Kaynana Suzan damgasını vurdu. Peki, Suzan Kaynana ve Hilal kimdir? İşte, Gelinim Mutfakta yarışmacıları Suzan ve Hilal kimdir sorusunun cevabı
GELİNİM MUTFAKTA SUZAN KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'ya 9 Eylül tarihinde katılan Kaynana Suzan, aslen Karslı'dır. İstanbul'da yaşayan kaynana Suzan'ın iki oğlu var ve 1974 yılından bu yana İstanbul'da yaşıyor.
GELİNİM MUTFAKTA HİLAL KİMDİR?
13 yıllık evli olan Hilal'in iki oğlu vardır. Aslen Sivaslı olan Hilal, İstanbul'da doğup büyümüştür.
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