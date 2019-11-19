Gelinim Mutfakta son bölümü kesintisiz izle - Kaçıranlar için Gelinim Mutfakta puan durumu
buluşmaya devam ediyor. Pazartesi günleri yeni isimlerin dahil olduğu Gelinim Mutfakta’da verilen puanlar cuma günü toplanıyor, bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümü ve bugüne kadar yayınlanmış bölümleri izleyebileceğiniz adres…
Gelinim Mutfak 19 Kasım Salı günü 397. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinlerin her gün farklı bir lezzetle yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Melike Denktaş aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!
Gelişmeleri ve puanlamaları kaçıranlar Gelinim Mutfakta’nın son bölümünü kesintisiz izlemenin yollarını arıyor. İşte, programın son bölümünde yaşananlar ve Gelinim Mutfakta son bölümünün tam hali…
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