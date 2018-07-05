Gelinim Mutfakta yeni bölümde Fatih Ürek'i şaşırtan şey ne? İşte son bölümde yaşananlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
05.07.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta yeni bölümde Fatih Ürek'i şaşırtan şey ne? İşte son bölümde yaşananlar

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Gelinim Mutfakta yeni bölümde Fatih Ürek'i şaşırtan şey ne? İşte son bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta yarışması yaz sezonunda da hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasındaki rekabetle ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta’nın dün yayınlanan son bölümünde günün en fazla puanını toplayan Özlem birinci oldu. Peki, son bölümde başka neler yaşandı? İşte, dün yaşananlar ve Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı!

Gelinim Mutfakta son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman da izleyicilerle buluştu. Bir yandan günün lezzeti olan tahinli mantılı köfteyi hazırlayan gelinler, bir yandan da birbirlerine nispet yapmayı sürdürdü. Gelinim Mutfakta 83. Bölümde Nurten Hanım, Özlem'i çileden çıkartan bir durum yarattı! Nurten Hanım, bugünün yarışma konusu olan "Tahinli Mantılı Köfte" için verdiği puanlardan en yükseğini Cansu'ya verdi. Cansu'nun yemeğini öve öve bitiremeyince Özlem'in tepkisini çekti. Kaynana-gelin arasındaki bu tatlı sürtüşme izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı!  4 Temmuz tarihli bölümün son dakikalarında ise sürpriz mesaj duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Şebnem'in, kardeşinin programa gönderdiği duygu dolu mesaj herkesi ağlattı! Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölümünden ilk görüntüler!

Gelinim Mutfakta 84. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fatih Ürek'i bu kadar şaşırtan olay ne? Nurten Hanım, Tuğba'yı yalandan ağlama ile suçluyor! Özlem ve kaynanası Nurten Hanım arasındaki puan krizi devam ediyor! 

 

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