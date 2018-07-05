Gelinim Mutfakta yeni bölümde Fatih Ürek'i şaşırtan şey ne? İşte son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta yarışması yaz sezonunda da hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasındaki rekabetle ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta’nın dün yayınlanan son bölümünde günün en fazla puanını toplayan Özlem birinci oldu. Peki, son bölümde başka neler yaşandı? İşte, dün yaşananlar ve Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı!
Gelinim Mutfakta son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman da izleyicilerle buluştu. Bir yandan günün lezzeti olan tahinli mantılı köfteyi hazırlayan gelinler, bir yandan da birbirlerine nispet yapmayı sürdürdü. Gelinim Mutfakta 83. Bölümde Nurten Hanım, Özlem'i çileden çıkartan bir durum yarattı! Nurten Hanım, bugünün yarışma konusu olan "Tahinli Mantılı Köfte" için verdiği puanlardan en yükseğini Cansu'ya verdi. Cansu'nun yemeğini öve öve bitiremeyince Özlem'in tepkisini çekti. Kaynana-gelin arasındaki bu tatlı sürtüşme izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı! 4 Temmuz tarihli bölümün son dakikalarında ise sürpriz mesaj duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Şebnem'in, kardeşinin programa gönderdiği duygu dolu mesaj herkesi ağlattı! Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölümünden ilk görüntüler!
Gelinim Mutfakta 84. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fatih Ürek'i bu kadar şaşırtan olay ne? Nurten Hanım, Tuğba'yı yalandan ağlama ile suçluyor! Özlem ve kaynanası Nurten Hanım arasındaki puan krizi devam ediyor!
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