Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? İşte altınları kazanan isim
Gelinim Mutfakta’nın ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gelinim Mutfakta programının 19 Ekim 2018 Cuma günü yayınlanan 155. bölümünde yarışmacılar ‘Şerbetli İrmik Tatlısı’ ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Beşinci gün toplamında en düşük puanı alan gelin- kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümünde kim elendi?
Fatih Ürek'in sunduğu ve Kanal D'nin başarılı programı olan Gelinim Mutfakta, bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta son bölümüne Başak ve Özüm arasında temizlik savaşları damga vurdu. Başak, ojeli tırnaklarıyla yemek yapmaya devam eden Özüm'e eldiven verdi. Özüm ise, Başak'ın mutfağını pis bularak temizlemeye başladı Ergül Hanım’ın da ikilinin arasındaki tartışmaya dahil olması stüdyodaki gerginliği yükseltti. Gün sonunda bir gelin 5 bileziğin sahibi olurken; hafta boyu en az puanı toplayan gelin-kaynana yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi?
Günün sonuncusu 9 puanla Emel ve Başak, birincisi ise 17 puanla Ezgi oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Emel ve Ezgi eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Emel ve kayınvalidesi Ergül Hanım, 53 puanla yarışmaya veda etti. 65 puan toplayan yeni yarışmacı Özüm, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.
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