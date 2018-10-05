Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? Birinci kim oldu?
Gelinim Mutfakta’da bir eleme heyecanı daha geride kaldı. Haftanın başında yeni yarışmacıların dahil olduğu, cuma günler ise vedaların yaşandığı Gelinim Mutfakta, 145. bölümüyle haftayı tamamladı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan bu hafta kim elendi, beş bileziği hangi gelin kazandı? İşte, son bölümde yaşananların kısa bir özeti
Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümünde Sevgi Hanımın söyledikleri gelini Tuğçe üzerinde şok etkisi yarattı. Fatih Ürek'in sorduğu bir soruya Sevgi Hanım’ın verdiği cevap gelini Tuğçe'nin tepki vermesine neden oldu. Ezgi, kaynanası Reyhan Hanım ile bileklik krizi yaşadı. Yasemin ile Başak arasındaki gerginlik hafta finalinde de devam etti. Gün sonunda ise önce puanlama ardından eleme heyecanı yaşandı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda bir gelin-kaynana ekibi Gelinim Mutfakta’dan elendi. Peki, haftanın birincisi ve sonuncusu kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar.
Haftanın finalinde yarışmacılar aşure tatlısıyla kayınvalidelerin karşısına çıktı. Günün sonuncusu 9 puanla Ezgi, birincisi ise 17 puanla Yasemin oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Yasemin ve Tuğçe eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Tuğçe ve kayınvalidesi Sevgi Hanım, 54 puanla yarışmaya veda etti. 73 puan toplayan yeni yarışmacıB Başak, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.
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