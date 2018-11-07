Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? Çeyrek altın kimin oldu?
Gelinim Mutfakta yarışması 7 Kasım Çarşamba günü 168. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında zaman zaman seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 34. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Cuma günleri 5 bilezikle haftanın finalini yapan Gelinim Mutfakta bugün 168. bölümü geride bıraktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri haftanın üçüncü gününde bademli pilav tarifiyle yarıştı. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu?
Fatih Ürek, Reyhan Hanımı şok eden bir haber verdi. Reyhan, diğer oğlunun kendisinden gizli nişanlandığını Fatih Ürek'ten öğrendi. Kısa süreli bir şok yaşayan Reyhan Hanım, şaka açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Öte yandan Betül ve Özüm arasındaki gerginlik devam etti. Gün sonunda 9 puan toplayan Özüm, sonuncu olurken; 16 puan toplayan Ezgi ise gün birincisi ilan edildi ve çeyrek altını almaya hak kazandı.
ÖRNEK DAVRANIŞ
Fatih Yürek ve yarışmacılar "Lösemili Çocuklar Haftası"nda farkındalık yaratmak için yüzlerine maske taktılar. Gelinim Mutfakta, Lösev'in "Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol!"kampanyasına destek olarak önemli bir farkındalık yarattı. Fatih Bey, Gelinim Mutfakta ekibi adına "Lösemili yavrularımız için enfeksiyon kapmamak çok önemli! Bu maskelerini takarak günlük hayatlarını yaşıyorlar! Biz de onlara moral vermek ve bu mücadelelerinde onlara destek olmak adına Lösev'in 'Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol!' kampanyasını Gelinim Mutfakta'ya taşıdık! Siz de maskenizi takıp sosyal medyada #lösev1998 i etiketleyerek fotoğrafını paylaşabilir ve lösemili çocuklarımıza umut olabilir, onlara destek olabilirsiniz! Küçük bedenleriyle verdikleri bu güçlü mücadelede biz de yanlarındayız!" bu açıklamayı okudu!
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