Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? Çeyrek altın kimin oldu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
07.11.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? Çeyrek altın kimin oldu?

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Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? Çeyrek altın kimin oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması 7 Kasım Çarşamba günü 168. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında zaman zaman seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 34. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Cuma günleri 5 bilezikle haftanın finalini yapan Gelinim Mutfakta bugün 168. bölümü geride bıraktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri haftanın üçüncü gününde bademli pilav tarifiyle yarıştı. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu?

Fatih Ürek, Reyhan Hanımı şok eden bir haber verdi. Reyhan, diğer oğlunun kendisinden gizli nişanlandığını Fatih Ürek'ten öğrendi. Kısa süreli bir şok yaşayan Reyhan Hanım, şaka açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Öte yandan Betül ve Özüm arasındaki gerginlik devam etti. Gün sonunda 9 puan toplayan Özüm, sonuncu olurken; 16 puan toplayan Ezgi ise gün birincisi ilan edildi ve çeyrek altını almaya hak kazandı.

ÖRNEK DAVRANIŞ 

Fatih Yürek ve yarışmacılar "Lösemili Çocuklar Haftası"nda farkındalık yaratmak için yüzlerine maske taktılar. Gelinim Mutfakta, Lösev'in "Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol!"kampanyasına destek olarak önemli bir farkındalık yarattı. Fatih Bey, Gelinim Mutfakta ekibi adına "Lösemili yavrularımız için enfeksiyon kapmamak çok önemli! Bu maskelerini takarak günlük hayatlarını yaşıyorlar! Biz de onlara moral vermek ve bu mücadelelerinde onlara destek olmak adına Lösev'in 'Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol!' kampanyasını Gelinim Mutfakta'ya taşıdık! Siz de maskenizi takıp sosyal medyada #lösev1998 i etiketleyerek fotoğrafını paylaşabilir ve lösemili çocuklarımıza umut olabilir, onlara destek olabilirsiniz! Küçük bedenleriyle verdikleri bu güçlü mücadelede biz de yanlarındayız!" bu açıklamayı okudu!

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