Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 189. bölümüyle ekranlardaydı. Haftanın finaline kısa bir süre kalması nedeniyle rekabet dozunun yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde Reyhan Hanım’ın mesajı kaynanaları birbirine düşürdü. Kaynanalar odasında ‘Sultan kim?’ tartışması yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 38. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Ürek’in kendine has sunumuyla eğlenceli anlar yaşattığı Gelinim Mutfakta bugün 189. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Haftanın ikinci bölümünde, Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Adana kebap" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 10 puan alan Emel ve Elif sonuncu oldu. Gün birinciliğini ise 15 puan alan Cansu elde etti.
DÜN KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?
Gelinim Mutfakta’nın 5 Aralık tarihli bölümünde Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "yeşil mercimek kısır" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 10 puan alan Emel sonuncu oldu. Gün birinciliğini ise 13 puan alan Elif elde etti. 38.haftada iki kez gün birincisi olan Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı.
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