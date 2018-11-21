Gelinim Mutfakta son bölümde gün birincisi kim oldu, Ziyafet Hanım'a ne oldu?
Gelinim Mutfakta 178. bölümüyle haftayı ortaladı. Ekran macerasında 36. haftayı sürdüren Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Kayınvalidelerden birinin rahatsızlanması kısa süreli paniğe neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 178. bölümü geride bıraktı. Gelinim Mutfakta’nın son bölümüne Ziyafet Hanım’ın fenalaşması damga vurdu. Reyhan Hanım’ın, eltisi ile ilgili Hatice'ye söylediği bir gerçek onu sinirlendirdi. Huzursuz bacak sendromu hastalığı olan Ziyafet Hanım’a sağlık görevlileri müdahale etti.
KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta’nın gelinleri “etli patlıcan yemeği” ile kayınvalidelerin karşısına çıktı.
Gelinim Mutfakta 178. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. 6 puan alan Hatice gün sonuncusu, Cansu ise 13 puanla 2'nci oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Yeni topladı. 14 puan toplayan Elif ve Cansu birinci oldu, kura sonucunda çeyrek altını Elif aldı. Kayınvalidesinin durumuna üzülen Elif, buruk bir sevinç yaşadı
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