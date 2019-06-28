Gelinim Mutfakta 28 Haziran gün ve haftanın birincisi belli oldu! İşte elenen isim!

Gelinim Mutfakta’da günün, haftanın ve sezonun birincisi belli oldu. Elif, Hülya, Gülcan ve Hatice’nin 5 bileziğe sahip olmak için mücadele ettiği günde, kaynanaların oylamaları birincinin belirlenmesine yön verdi. İşte, Gelinim Mutfakta günün, haftanın ve sezon finalinin birincisi hakkında detaylı bilgiler

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ VE ELENEN KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 28 Haziran Cuma günü haftanın birincisini belirledi. 330 bölümdür yayın hayatına devam eden Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan bölümün ardından kısa bir araya girecek. Peki Gelinim Mutfakta günün, haftanın ve sezon finalinin birincisi kim oldu? İşte, o detaylar

Gelinim Mutfakta’da 28 Haziran Cuma günü haftanın birincisi ve eleneni belli oldu. En düşük puanı alan iki gelin Hülya ve Hatice oldu. Haftanın toplam puanları ile birlikte en düşük puanını alan ve veda eden gelin 51 puanla Hülya oldu. Hatice ise 52 puan ile elenmekten kurtuldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelini 65 puanla Gülcan oldu. Elif 58 puanda kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Hatice, günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelini 14 puanla Elif oldu. Gülcan ve Hülya ise 12’şer puan aldı.

HÜLYA’NIN KAYNANASI İLE KONUŞMASI TEPKİ ALDI

Gelinim Mutfakta 330. Bölümde puanlama sonrasında Hülya'nın, kaynanası Zeynep Hanıma takındığı hırçın tavri Hatice tarafından sert eleştirildi!

Zeynep Hanım, gelininin yaptığı "Pekmez Soslu Kek"e 1 puan verince Hülya'nın hışmına uğradı. Hülya, yaptığı kekin güzel olduğunu iddia ederek kaynanası Zeynep Hanıma sert bir davranış takındı. Diğer gelin ve kaynanalar Hülya'nın bu sert çıkışlarına çok şaşırdılar. Özellikle Hatice bu davranışı için Hülya'yı uyarmak zorunda kaldı. Hülya'nın bu uyarılara kulak asmadığı görüldü ve Zeynep Hanıma aynı sertlikte düşüncelerini söylemeye devam etti...

ÖNCEKİ GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Haziran 2019'da yayınlanan 329. Bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "sebzeli yaz tavuğu" için yarıştılar.

Gün sonuncusu 7 puan alan Hatice oldu, kayınvalidelerden 13 puan toplayan Hatice hem gün birinciliği unvanının sahibi oldu, hem de 33'ncü çeyrek altınını aldı. Elif ve Hülya ise 10 puan topladı.

GELİNİM MUTFAKTA REYHAN VE EZGİ NEDEN YOK?

Ezgi durumu "Talihsiz bir olay yaşadık. Oğlum havale geçirdi! İlk nöbetini evde kucağımda geçirdi. Benim için çok zordu. İkincisini müdahale edildikten beş saat sonra hastanede geçirdi. Çok şükür kalıcı bir hasar oluşmadı. O panikle erken müdahalede bulundum, bilmeyerek. Allah'ıma çok şükürler olsun. Şu an iyi gibiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Dikkat ediyoruz; yeniden, ateşi çıkmasın tekrardan bir nöbet yaşamayalım diye. İlaçlar kullanıyoruz.



Çok yoruldu, çok hırpalandı, çok fazla ilaç ve iğne yedi. Ben çok korktum; o, çok korktu. Psikolojik olarak ikimiz de iyi değiliz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin! Allah korudu, daha kötü bir şey yaşayabilirdik. Yaşadığım korku gerçekten bana yetti!" diye sevenleri ile paylaştı.

Fatih Ürek ve diğer yarışmacılarımız da Ezgi ile Reyhan Hanıma üzüntülerini dile getirdiler ve acil şifalar dilediler...