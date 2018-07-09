Gelinim Mutfakta'ya yeni bölümde kimler geri döndü? İşte yeni yarışmacılar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
09.07.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'ya yeni bölümde kimler geri döndü? İşte yeni yarışmacılar

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Gelinim Mutfakta'ya yeni bölümde kimler geri döndü? İşte yeni yarışmacılar

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta en az oyu alarak yarışmaya veda eden Rukiye-Tuğba Ebrek çiftinin yerine Gelinim Mutfakta'ya herkesi şaşırtan bir ikili katıldı. Nurten Hanım'ın yeni katılan çifte ilginç bir tepkisi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'ya yeni bölümde kimler geri döndü? İşte yeni yarışmacılar!

Gelinim Mutfakta yarışması haftaya hızlı bir başlangıç yaştı. 9 Temmuz itibariyle 15.45'te yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'ya 18. haftada sürpriz bir çift katıldı. 17. hafta elenen Rukiye-Tuğba Ebrek çiftinin yerine yarışmaya dahil olan ikili, programın takipçileri tarafından yakından tanınıyor. Gelinim Mutfakta'nın on birinci hafta finalinde yarışmaya veda eden Elif ve Çiğdem Akçam, geri döndü. Özellikle "Baktım, meydan boş kalmış, gidip doldurayım." sözleri hem program sunucusu Fatih Ürek'i hem de diğer yarışmacıları şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta'ya kimler geri döndü? İşte yeni yarışmacılar

 

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’nın 6 Temmuz tarihli son bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı. Günün en başarısız ismi 8 puanla Özlem olurken; Şebnem, 15 puanla günün birincisi ilan edildi. Hafta boyunca en az puanı toplayan Şebnem ve Tuğba son ikiye kaldı. 52 puan toplayan Tuğba- kayınvalidesi Rukiye, yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi ise ilk dört gün boyunca en yüksek puanı alan Özlem oldu. Daha önce 13 bilezik toplayan Özlem, 70 puanla 5 bileziği daha almaya hak kazandı.

 

 

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