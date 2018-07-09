Gelinim Mutfakta'ya yeni bölümde kimler geri döndü? İşte yeni yarışmacılar
Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta en az oyu alarak yarışmaya veda eden Rukiye-Tuğba Ebrek çiftinin yerine Gelinim Mutfakta'ya herkesi şaşırtan bir ikili katıldı. Nurten Hanım'ın yeni katılan çifte ilginç bir tepkisi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'ya yeni bölümde kimler geri döndü? İşte yeni yarışmacılar!
Gelinim Mutfakta yarışması haftaya hızlı bir başlangıç yaştı. 9 Temmuz itibariyle 15.45'te yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'ya 18. haftada sürpriz bir çift katıldı. 17. hafta elenen Rukiye-Tuğba Ebrek çiftinin yerine yarışmaya dahil olan ikili, programın takipçileri tarafından yakından tanınıyor. Gelinim Mutfakta'nın on birinci hafta finalinde yarışmaya veda eden Elif ve Çiğdem Akçam, geri döndü. Özellikle "Baktım, meydan boş kalmış, gidip doldurayım." sözleri hem program sunucusu Fatih Ürek'i hem de diğer yarışmacıları şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta'ya kimler geri döndü? İşte yeni yarışmacılar
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta’nın 6 Temmuz tarihli son bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı. Günün en başarısız ismi 8 puanla Özlem olurken; Şebnem, 15 puanla günün birincisi ilan edildi. Hafta boyunca en az puanı toplayan Şebnem ve Tuğba son ikiye kaldı. 52 puan toplayan Tuğba- kayınvalidesi Rukiye, yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi ise ilk dört gün boyunca en yüksek puanı alan Özlem oldu. Daha önce 13 bilezik toplayan Özlem, 70 puanla 5 bileziği daha almaya hak kazandı.
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