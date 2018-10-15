Gelinim Mutfakta Özüm kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 31. hafta Ayten Sakarya ve gelini Özüm Sakarya katıldılar. Yarışmaya bir hayli iddialı başlayan Özüm Sakarya, ‘iddialı bir yarışmacı görmediğim için yarışmaya başvurma ihtiyacı hissettim.’ sözleriyle ne kadar hırslı olduğunu gözler önüne serdi. Peki, Gelinim Mutfakta Özüm kimdir?
Gelinim Mutfakta’ya 151. bölümde dahil olan Özüm ve Ayten Sakarya, söyledikleri ile diğerlerini çok şaşırttı. Ancak tek şaşıran diğer yarışmacılar değildi, Özüm Sakarya da kayınvalidesinin söyledikleri ise karşısında şok oldu ve ona tepkisini gösterdi. Ekibe sonradan dahil olan Ayten ve Özüm Sakarya’nın hayatına ilişkin bilgiler bu gelişmeler ardından merak konusu oldu.
Yeni evli olan Özüm Sakarya, 10 günlük evli ve İzmir doğumlu. Yarışmaya beraber katıldığı Ayten Sakarya ise Siirt doğumlu..
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