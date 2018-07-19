Gelinim Mutfakta Özlem kimdir?
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Özlem, hem başarısı hem de sivri çıkışlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Rakiplerine göndermede bulunmaktan çekinmeyen Özlem, yarışmaya beraber katıldığı kayınvalidesiyle de zaman zaman karşı karşıya gelebiliyor. Peki, Gelinim Mutftakta Özlem kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 13. Hafta Nurten Argün ve gelini Özlem Argün katıldı. Gelinim Mutfakta’nın en fazla altın toplayan isimlerinden biri olan Özlem, katıldığı bölümden bu yana iddiasını koruyor. Programın ilk bölümünde kendisini tanıtan Özlem, kendisinin Kastamonulu, kayınvalidesi Nurten Hanım ise Sivaslı olduğunu söylemişti. Moda tasarımcılığı yapan Özlem Argün, sert mizacı ve sivri dili ile yarışmada dikkat çekiyor.
Gelinim Mutfakta’nın en hırslı isimlerinden olan Özlem Argün, aldığı düşük puanlar sonrasında kayınvalidesine gösterdiği tepkiyle hafızalara kazındı. Çok sinirlenen Özlem"Kabul etmiyorum ben! Birlik bir tabak mıydı? Haksızlığı kabul etmiyorum!" diyerek bağırmaya başladı. Nurten Hanım, "Bir bağırma, dinle!" diye onu uyarınca gelini Özlem açtı ağzını, yumdu gözünü.
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