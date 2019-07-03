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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

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Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta, sezon finaline girmesinin ardından yeni sezonu ile merakla araştırılmaya başlandı. Fatih Ürek'in sunuculuğunu üstlendiği ve gelin-kaynanaların yarıştığı Gelinin Mutfakta, yeni sezon öncesi kısa bir ara verdi. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu hakkında bazı bilgiler

Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile birçok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Öğle kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta yeni sezona eğlenceli bölümleri ile devam edecek. Peki, geçtiğimiz hafta sezon finali yapan program yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, Gelinim Mutfakta'nın ne zaman başlayacağına dair bazı bilgiler

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğle kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta, yeni sezonuna eylül ayı itibariyle devam edecek. Gelinlerin yemek mücadelesi, kaynanaların gelinlerine en iyi puanı aldırabilmek için çabası, yeni sezonda da devam edecek. 

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.

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