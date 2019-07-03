Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta, sezon finaline girmesinin ardından yeni sezonu ile merakla araştırılmaya başlandı. Fatih Ürek'in sunuculuğunu üstlendiği ve gelin-kaynanaların yarıştığı Gelinin Mutfakta, yeni sezon öncesi kısa bir ara verdi. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu hakkında bazı bilgiler
Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile birçok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Öğle kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta yeni sezona eğlenceli bölümleri ile devam edecek. Peki, geçtiğimiz hafta sezon finali yapan program yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, Gelinim Mutfakta'nın ne zaman başlayacağına dair bazı bilgiler
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğle kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta, yeni sezonuna eylül ayı itibariyle devam edecek. Gelinlerin yemek mücadelesi, kaynanaların gelinlerine en iyi puanı aldırabilmek için çabası, yeni sezonda da devam edecek.
Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.
Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.
Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.
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