Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta, bu sezonda da ekranların en çok altın dağıtan yarışması olmaya devam edecek. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Gelinim Mutfakta’da, birbirinden iddialı gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak çeyrek altın almaya hak kazanacak. Haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziği koluna takacak. En düşük puanı alan gelin de yarışmaya veda edecek.
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