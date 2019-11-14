Gelinim Mutfakta Melike kimdir, doğum mu yapacak?
Gelinim Mutfakta’nın 14 Kasım tarihli 394. Bölüm Fragmanında Melike’nin rahatsızlanması merak uyandırdı. Hamile olan Melike’nin aniden fenalaşması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmacısı Melike kimdir, doğum mu yapacak?
Gelinim Mutfakta’nın 14 Kasım tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda; Melike, hamileliğinin son anlarını yaşadığı için programda ufak bir sıkıntı yaşıyor. Ona ilk müdahaleyi hemşire olan Elif yapıyor. Melike’nin durumu ilerleyen dakikalarda belli olacak.
Şaheste Denktaş ve gelini Melike Denktaş Gelinim Mutfakta'ya 76. Hafta katılmıştı. İkili kendileriyle ilgili şu bilgileri vermişti; Şaheste Denktaş İzmir'den katılıyor. 7 yıllık evli olan gelini Melike Denktaş da İzmir'den katılıyor. Genç yaşta evlenen Melike’nin 1 oğlu var ve ikincisini bekliyor.
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