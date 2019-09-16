Gelinim Mutfakta Hatice neden yarışmadan ayrıldı?
Gelinim Mutfakta yarışmasının iddialı yarışmacılarından olan Hatice, yeni bölümlerde olmaması dolayısıyla araştırılan isimler arasına yer aldı. Kaynanası ile birlikte Hatice neden yok sorusuna cevap arayan izleyiciler, detayları internet üzerinden sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hatice neden gitti? İşte, o detaylar
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Hatice ve kaynanası, yeni bölümlerde olmayınca araştırılan isimler arasında yer almaya başladılar. Her gün binlerce kişinin yakından takip ettiği Gelinim Mutfakta yarışmasının Hatice'si neden olmadığına dair detayları açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta Hatice neden yok? İşte, o detaylar
Hatice, yarışmada neden olmadığını açıkladı. Açıklamasında, kızının diş çıkarma döneminde olması dolayısıyla yarışmaya bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.
Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını “ “Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim” sözleriyle ortaya koymuştu.
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