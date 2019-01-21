Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Puan tablosu ve son bölüm
Gelinim Mutfakta 21 Ocak gün birincisi, programın sonunu kaçıran izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmanın bugünkü bölümüne Gülcan'ın iddialı sözleri damga vururken, kayınvalideler ise bu duruma sessiz kalmadı. Gülcan'ın Angelina Jolie'ye benzetilmesi üzerine ise Songül Hanım'ın kinayeli sözleri gecikmedi. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İ
Gelinim Mutfakta 21 Ocak 221. bölüm birincisi belli oldu.
Gelinim Mutfakta 221. Bölümde Gülcan, eşi ile tanışma hikayesini anlatırken öyle bir benzetme yaptı ki gelinlerin ve kayınvalidelerin dilinden kurtulamadı.
Gülcan, eşi ile tanışma hikayesini anlatırken kendisinin hangi ünlüye benzetildiğini söyleyince olanlar oldu. Gelinler ve kayınvalideler tarafından oldukça eleştirilen iddialı yarışmacı Gülcan'ın Angelina Jolie'ye benzetilmesi tartışıldı. Songül Hanım'ın, "Kuzguna yavrusu hoş gelirmiş" yorumuna karşılık Gülcan ise kendisinin değil başkalarının benzettiğini söyledi. İşte Angelina Jolie benzetmesi tartışması.
GÜLCAN'DAN AYAĞININ TOZUYLA İDDİALI SÖZLER
Yarışmaya yeni katılan Gülcan'ın sert tavırları gelinlerin ve kayınvalidelerin olumsuz eleştirilerine neden oldu. Tavırlarıyla dikkat çeken ve sert tepki gören Gülcan, Yağnur'un ve diğer gelinlerin verdiği tavsiyelere ihtiyacı olmadığını söyleyince eleştirilere neden oldu. Sergilediği tavırlarla Gülcan'ın itici göründüğünü söyleyen Yağnur, uyarıda bulundu. Eleştirileri aldırış etmeyen Gülcan ise yarışmada nasıl davranacağa kendisinin karar vereceğini söyledi. Diğer gelinler ve kayınvalidelerin eleştirilerinin çoğunun olumsuz olması ise dikkat çekti.
GELİNİM MUTFAKTA 21 OCAK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 221. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!.
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yağnur İşçiler ve Sina Malatya aldı! Çeyrek altını ise, Yağnur kazandı.
PUAN TABLOSU
Gülcan 8 Puan
Ezgi 11 Puan
Sina 14 Puan
Yağnur 18 Puan
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YENİ BÖLÜMDE YAĞNUR GÜLCAN SÜRTÜŞMESİ
Gelinim Mutfakta 22 Ocak Salı günü yayınlanacak olan 222. Bölümün fragmanı yayında! Yağnur ve Gülcan arasında üslup tartışması yaşanıyor.
Yarışmaya yeni katılan Gülcan hem gelinler arasında, hem de kaynanalar arasında eleştiriliyor! Nilgün Hanım, az konuştuğunu düşünerek elindeki klakson ile diğer kaynanaları susturmaya çalışıyor!
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