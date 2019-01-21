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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Puan tablosu ve son bölüm

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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Puan tablosu ve son bölüm

Gelinim Mutfakta 21 Ocak gün birincisi, programın sonunu kaçıran izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmanın bugünkü bölümüne Gülcan'ın iddialı sözleri damga vururken, kayınvalideler ise bu duruma sessiz kalmadı. Gülcan'ın Angelina Jolie'ye benzetilmesi üzerine ise Songül Hanım'ın kinayeli sözleri gecikmedi. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İ

Gelinim Mutfakta 21 Ocak 221. bölüm birincisi belli oldu.

Gelinim Mutfakta 221. Bölümde Gülcan, eşi ile tanışma hikayesini anlatırken öyle bir benzetme yaptı ki gelinlerin ve kayınvalidelerin dilinden kurtulamadı.

Gülcan, eşi ile tanışma hikayesini anlatırken kendisinin hangi ünlüye benzetildiğini söyleyince olanlar oldu. Gelinler ve kayınvalideler tarafından oldukça eleştirilen iddialı yarışmacı Gülcan'ın Angelina Jolie'ye benzetilmesi tartışıldı. Songül Hanım'ın, "Kuzguna yavrusu hoş gelirmiş" yorumuna karşılık Gülcan ise kendisinin değil başkalarının benzettiğini söyledi. İşte Angelina Jolie benzetmesi tartışması.

GÜLCAN'DAN AYAĞININ TOZUYLA İDDİALI SÖZLER

Yarışmaya yeni katılan Gülcan'ın sert tavırları gelinlerin ve kayınvalidelerin olumsuz eleştirilerine neden oldu. Tavırlarıyla dikkat çeken ve sert tepki gören Gülcan, Yağnur'un ve diğer gelinlerin verdiği tavsiyelere ihtiyacı olmadığını söyleyince eleştirilere neden oldu. Sergilediği tavırlarla Gülcan'ın itici göründüğünü söyleyen Yağnur, uyarıda bulundu. Eleştirileri aldırış etmeyen Gülcan ise yarışmada nasıl davranacağa kendisinin karar vereceğini söyledi. Diğer gelinler ve kayınvalidelerin eleştirilerinin çoğunun olumsuz olması ise dikkat çekti.

GELİNİM MUTFAKTA 21 OCAK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 221. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yağnur İşçiler ve Sina Malatya aldı! Çeyrek altını ise, Yağnur kazandı.

PUAN TABLOSU

Gülcan 8 Puan
Ezgi 11 Puan
Sina 14 Puan
Yağnur 18 Puan

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜMDE YAĞNUR GÜLCAN SÜRTÜŞMESİ

Gelinim Mutfakta 22 Ocak Salı günü yayınlanacak olan 222. Bölümün fragmanı yayında! Yağnur ve Gülcan arasında üslup tartışması yaşanıyor.

Yarışmaya yeni katılan Gülcan hem gelinler arasında, hem de kaynanalar arasında eleştiriliyor! Nilgün Hanım, az konuştuğunu düşünerek elindeki klakson ile diğer kaynanaları susturmaya çalışıyor!

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