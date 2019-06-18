Gelinim Mutfakta gün birincisi kurayla belirlendi - Birinci kim oldu?
Gelinim Mutfakta sürprizlerle dolu gelişmeleri ve tartışmalarıyla bir bölümü daha geride bıraktı. Hafta içi her gün çeyrek altın mücadelesi veren Gelinim Mutfakta'nın gelinleri bu kez şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. Üç ismin aynı puanı alması nedeniyle çeyrek altının kazananı kura sonucunda belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 18 Haziran Salı günü 322. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Hüsniye Hanım ve Gülcan arasına büyük gerginlik yaşandı. Gülcan'ın elindeki pankartı gelini Hatice'nin masasına yapıştırdığını gören Hüsniye Hanım ona sert bir şekilde engel oldu. Reyhan Hanım’ın söyledikleri bile Hüsniye Hanımı sakinleştirmeye yetmedi.
Gelinim Mutfakta'nın 17 Haziran 2019'da yayınlanan 321. Bölümünde Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ıspanaklı ve patatesli sufle" ile yarıştılar. Peki, gün sonunda çeyrek altın hangi gelinin oldu?
Gün sonuncusu 4 puanla Sevinç oldu. Sıra birinciliğe geldiğinde ise şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Ezgi, Gülcan ve Hatice 14 puan toplayarak birinciliği paylaştı. Çeyrek altın sahibi kura çekimi ile başladı. Kuranın şanslı ismi bu kez Gülcan oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle