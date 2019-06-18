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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.06.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta gün birincisi kurayla belirlendi - Birinci kim oldu?

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Gelinim Mutfakta gün birincisi kurayla belirlendi - Birinci kim oldu?

Gelinim Mutfakta sürprizlerle dolu gelişmeleri ve tartışmalarıyla bir bölümü daha geride bıraktı. Hafta içi her gün çeyrek altın mücadelesi veren Gelinim Mutfakta'nın gelinleri bu kez şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. Üç ismin aynı puanı alması nedeniyle çeyrek altının kazananı kura sonucunda belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 18 Haziran Salı günü 322. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Hüsniye Hanım ve Gülcan arasına büyük gerginlik yaşandı. Gülcan'ın elindeki pankartı gelini Hatice'nin masasına yapıştırdığını gören Hüsniye Hanım ona sert bir şekilde engel oldu. Reyhan Hanım’ın söyledikleri bile Hüsniye Hanımı sakinleştirmeye yetmedi.

Gelinim Mutfakta'nın 17 Haziran 2019'da yayınlanan 321. Bölümünde Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ıspanaklı ve patatesli sufle" ile yarıştılar. Peki, gün sonunda çeyrek altın hangi gelinin oldu?

Gün sonuncusu 4 puanla Sevinç oldu. Sıra birinciliğe geldiğinde ise şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Ezgi, Gülcan ve Hatice 14 puan toplayarak birinciliği paylaştı. Çeyrek altın sahibi kura çekimi ile başladı. Kuranın şanslı ismi bu kez Gülcan oldu.

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