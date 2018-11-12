Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Pazartesi gününün birincisi
Gelinim Mutfakta gün birincisi, 171. bölüm sonunda sunucu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Kıymalı Ispanak konseptiyle yarışan gelinler, kayınvalidelerden puanları alarak gün sonuna gitti. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi olarak çeyrek altın kazanma hakkını kim elde etti? İşte, yarışmanın pazartesi günü birincisi
Gelinim Mutfakta 171. bölümünde heyecan yine doruktaydı. Gün birincisinin belirlendiği yarışmada, en yüksek ve en düşük puan alan gelinler sunucu Fatih Ürek tarafından açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta 171. yeni bölümünden gün birincisi ve detaylı bilgiler
171. YENİ BÖLÜMDE GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 171. Bölümde, Reyhan-Ezgi Yıldırım, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Gül-Betül Polat ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Kıymalı Ispanak" için yarıştılar!
Gelinler yarıştı, kayınvalideler puanladı.
Gün sonunda Cansu Şöhret birinci olarak çeyrek altının sahibi oldu. Günün ikincisi ise Hatice Cebiroğlu oldu.
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