Gelinim Mutfakta'nın 30 Ocak 2020'de yayınlanan 449. Bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ay haluçka tarifiyle yarıştı. Kendi gelinini bulan isimler hem gün hem de haftalık değerlendirmede avantaj elde etti. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 30 Ocak 2020 puan durumu...

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Burçin Saruhan ve Ayça Nergis aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Ayça oldu, Ayça’yı 11 puanla Nihan takip etti. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan isim ise 16 puanla Burçin oldu. Dilara 14 puanla günü 2. tamamladı.