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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
27.03.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, işte çeyrek altının kazananı

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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, işte çeyrek altının kazananı

Gelinim Mutfakta 27 Mart Çarşamba günü yayınlanan 68. Bölümüyle haftayı ortaladı. Rekabet dozunun arttığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde kayınvalidelerin verdiği puanlar bir geline çeyrek altın kazandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, işte çeyrek altının kazananı…

Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde; Besime Hanım ve Birsel Hanım arasında altın tartışması damga vurdu. Nazlı Hanım, kendisini çekiştiren Reyhan Hanım ve Birsel Hanım’a tepki gösterdi. Burcu, kendisine elma şekeri veren Beyza'ya sert çıktı. Ezgi ve Gülcan arasında seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı. Gün sonunda ise gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

27 MART PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 268. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Ezgi Yıldırım aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza’yı 9 puanla Burcu takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını hak eden isim ise 17 puanla Ezgi oldu. Gülcan 13 puanla günü ikinci tamamladı.

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