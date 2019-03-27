Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, işte çeyrek altının kazananı
Gelinim Mutfakta 27 Mart Çarşamba günü yayınlanan 68. Bölümüyle haftayı ortaladı. Rekabet dozunun arttığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde kayınvalidelerin verdiği puanlar bir geline çeyrek altın kazandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, işte çeyrek altının kazananı…
Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde; Besime Hanım ve Birsel Hanım arasında altın tartışması damga vurdu. Nazlı Hanım, kendisini çekiştiren Reyhan Hanım ve Birsel Hanım’a tepki gösterdi. Burcu, kendisine elma şekeri veren Beyza'ya sert çıktı. Ezgi ve Gülcan arasında seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı. Gün sonunda ise gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
27 MART PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 268. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Ezgi Yıldırım aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.
Gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza’yı 9 puanla Burcu takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını hak eden isim ise 17 puanla Ezgi oldu. Gülcan 13 puanla günü ikinci tamamladı.
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