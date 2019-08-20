Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta yeni sezonun açılışını hızlı bir şekilde yaptı. Hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta’nın 20 Ağustos tarihli bölümüne Besime Hanım’ın oylaması damga vurdu. 5 puanı Hatice'ye ve 1 puanı da gelini Gülcan'a verince herkesi çok şaşırttı. Gün sonunda toplanan puanlar birinciyi ortaya çıkardı. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 20 Ağustos Salı günü 332. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci bölümünde Gülcan, Hülya'yı kendisini taklit etmekle suçladı. Hüsniye Hanım, el-kol temasını uzatan Reyhan Hanım sert bir tepki verdi. Ezgi ve Hatice arasında ipler gerildi. Ezgi, Hatice'nin günün yemeğini bilmediğini iddia etti. Haftanın ikinci günün Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "Soğan Dolması" için yarıştılar.
Gün sonuncusu 7 puanla Gülcan oldu, Gülcan’ı 8 puanla Hülya takip etti. 15 puan toplayan Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı. Gülcan 14 puanla günü ikincilikle tamamladı.
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