Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 29 Kasım puan durumu
Gelinim Mutfakta yarışması yepyeni bölümleriyle kalığı yerden devam ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta bugün 184. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gergin dakikaların yaşandığı bölümün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 37. haftanın dördüncü bölümünü geride bıraktı. Çeyrek altın için günün lezzetini en iyi şekilde hazırlamaya çalışan gelinler, çetin bir mücadele verdi. Haftanın finaline doğru rekabet dozunun arttığı yarışmanın son bölümünde bir ilk yaşandı. Elvan'ın fırınında çıkan yangın kısa süreli bir paniğe neden oldu anca yetkililer olaya hemen müdahale etti. Peki, gün sonunda puanlama nasıl şekillendi, gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 184. bölümde, Şennur-Elvan Biryol, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "palamut pilaki" tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı.
Elvan 5 puanla sonuncu, 10 puan toplayan Cansu ikinci oldu. Gün birinciliğini ise 15 puan alan elde etti, Elif çeyrek altını son anda kaçırdı.
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