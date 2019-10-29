Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 29 Ekim puan durumu
Gelinim Mutfakta 382. bölümü ile salı günü izleyenlerin karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da Fatma ve Şaheste Hanım arasında gergin anlar yaşandı. İki isim özür dileme krizi ile birbirlerine girdi. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 29 Ekim puan durumu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek yarışması Gelinim Mutfakta, 29 Ekim salı günü sevenlerinin karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen programın son bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Fatma - Fadime çiftleri "Kağıtta Levrek" için yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA'DA GERGİNLİK
Gelinim Mutfakta 382. bölümünde gergin anlar yaşandı. Fatma ve Şaheste Hanım arasında özür dileme tartışması yaşandı. Kayınvalideler arasında başlayan sözlü tartışma ile ortalık bir anda karıştı.
Yaşanan tartışma sonrası günün birincisi belli oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Melike Denktaş aldı.
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Melike oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Duygu oldu.
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