Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 27 Aralık puan durumu
Gelinim Mutfakta 27 Aralık Perşembe günü 204. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın dördüncü gününde de gelinler arasındaki tansiyon yüksekti, bu kez Yağnur ve Rümeysa tartıştı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar…
Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 41. haftanın dördüncü bölümünü geride bıraktı. Yayınlanan son bölüme Ziyafet Hanım’ın sürpriz damga vurdu. Ziyafet Hanım yine rahat durmayarak, yılbaşı hediyesi adı altında gelinlere gönderme yaptı. Öte yandan gelinler ve kayınvalideler arasında yapılan yeni yıl çekilişinde de hem gergin hem de keyifli anlar yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Haftanın finaline doğru heyecan dozunun arttığı Gelinim Mutfakta’nın 204. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri " zerdeçallı bal kapağı çorbası" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 5 puan alan Cansu sonuncu, 12 puan alan Elif 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 17 puan alan Yağnur oldu. 16 puan toplayan Rümeysa çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla kaybetti.
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