Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 24 Ekim puan durumu
Gelinim Mutfakta haftanın finali öncesi yine çok konuşulacak bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Gelinlerin bu kez sebze yemeğiyle yarıştığı Gelinim Mutfakta 379. Bölümde Elif, kendisine 1 puan veren kaynanasına köpürdü. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 24 Ekim puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın 24 Ekim 2019'da yayınlanan 379. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Fatma Coşkun-Aysu Aydın ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "etli türlü" ile yarıştılar!
Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Elif Akçam ve Duygu Çınar aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrasında bir gelin kazandı. Kayınvalidesinin verdiği bir puana rağmen kuranın şanslı ismi Elif oldu.
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