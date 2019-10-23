Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 23 Ekim puan durumu
Gelinim Mutfakta 23 Ekim tarihli bölümüyle haftayı ortaladı. Fatih Ürek'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'nın birbirinden hırslı gelinleri haftanın üçüncü gününde bir deniz mahsulü ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte, 23 Ekim puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın 23 Ekim 2019'da yayınlanan 378. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Fatma Coşkun-Aysu Aydın ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "karides tava" ile yarıştılar!
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Melike Denktaş ve Duygu Çınar aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.
Gün sonuncusu 6 puanla Aysu oldu, Aysu’yu 7 puanla Elif takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını kazanan isim ise 17 puanla Duygu oldu. Melike 14 puanla günü ikinci tamamladı.
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