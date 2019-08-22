Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 22 Ağustos puan durumu
Gelinim Mutfakta yarışması haftanın dördüncü gününü geride bıraktı. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümünde gelinlerden birinin kural ihlali 2 puana mahal oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte, 22 Ağustos puan durumu
Gelinim Mutfakta 22 Ağustos Perşembe günü 334. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonun ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanan yarışmanın son bölümünde Hatice ve Ezgi arasında ‘Fan’ tartışması yaşandı. Ezgi'nin, Hatice'ye verdiği tepkiyi Hüsniye Hanım yakışıksız buldu. Ezgi, Fatih Ürek'in getirdiği haber ile hafta finalinden önce yarışta önemli bir kayıp yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 21 Ağustos 2019'da yayınlanan 334. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "otlu börek" için yarıştılar!
Kaynanaların verdiği puanlar doğrultusunda Ezgi gün sonuncusu oldu.Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Gülcan Ekici aldı.17 puanın sahibi Gülcan, 34'ncü çeyrek altınını almaya hak kazandı.
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