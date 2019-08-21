Gelinim Mutfakta gün birincisi (21 Ağustos) kim oldu?
Gelinim Mutfakta yarışması 21 Ağustos tarihli bölümüyle yeni sezonun ilk haftasını tamamladı. Gün toplamında kaynanalardan en düşük puanı Hülya aldı, iki isim ise aynı puanlarla günü tamamladı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi (21 Ağustos) kim oldu?
Gelinim Mutfakta 21 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan 333. bölümünde Gülcan, Hüsniye Hanımın kaynanası Besime Hanıma hediye ettiği tabureyi sert bir şekilde kendisine iade etti. Bu olayı gören gelin ve kaynanalar Gülcan'ın tavrına çok şaşırdı. Günün yarışma konusu olan yemek kaynanalar tarafından beğenilmedi ve gelinleri rencide edici eleştiriler aldı. Özellikle Hüsniye Hanım, günün yarışma yemeğini beğenmedi ve verdiği tepki eleştirilere neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün sonuncusu 6 puanla Hülya oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan isim ise 17 puanla Ezgi oldu. Hatice ve Gülcan ise 9 puan aldı.
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