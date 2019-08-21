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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta gün birincisi (21 Ağustos) kim oldu?

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Gelinim Mutfakta gün birincisi (21 Ağustos) kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması 21 Ağustos tarihli bölümüyle yeni sezonun ilk haftasını tamamladı. Gün toplamında kaynanalardan en düşük puanı Hülya aldı, iki isim ise aynı puanlarla günü tamamladı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi (21 Ağustos) kim oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan 333. bölümünde  Gülcan, Hüsniye Hanımın kaynanası Besime Hanıma hediye ettiği tabureyi sert bir şekilde kendisine iade etti. Bu olayı gören gelin ve kaynanalar Gülcan'ın tavrına çok şaşırdı. Günün yarışma konusu olan yemek kaynanalar tarafından beğenilmedi ve gelinleri rencide edici eleştiriler aldı. Özellikle Hüsniye Hanım, günün yarışma yemeğini beğenmedi ve verdiği tepki eleştirilere neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün sonuncusu 6 puanla Hülya oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan isim ise 17 puanla Ezgi oldu. Hatice ve Gülcan ise 9 puan aldı.

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