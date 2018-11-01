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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.11.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 'da gün (1 Kasım) birincisi kura ile belirlendi | Birinci kim oldu?

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Gelinim Mutfakta 'da gün (1 Kasım) birincisi kura ile belirlendi | Birinci kim oldu?

Gelinim Mutfakta programının 1 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlanan 164. bölümünde gelinler, 'mini kumpir' tarifiyle mücadele etti. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan biri çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu?

Haftanın finaline doğru gerginliğin arttığı Gelinim Mutfakta bugün 164. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde hafta boyu süren Aleyna krizinin devamı geldi. Fatih Ürek, Aleyna'ya yaptığı yemeğin kurallara uygun olmaması halinde puan kıracağını söyledi. Ezgi, Aleyna'yı önceki yarışmacılardan örnek vererek taklitçilikle suçladı. Reyhan Hanım ve Ayten Hanım arasında ise büyük bir iddia yaşandı. Gelinim Mutfakta’da hafta sonu finalinde kazanılan 5 altın bileziğin yanında, gün birincileri de 1 adet çeyrek altınla ödüllendiriliyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Tartışmalarla geçen son bölüm finalinde günün kazananı program sunucusu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Günün sonuncusu Aleyna oldu, Aleyna'yı 13 puanla Ezgi izledi. 14 puan toplayan Betül ve Özüm arasında kura çekimi yapıldı. Kura sonucunda birinci olan Özüm, çeyrek altını almaya hak kazandı.

ELEME İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Gelinim Mutfakta yarışmasının 2 Kasım tarihli bölümünde en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

 

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