Gelinim Mutfakta 'da gün (1 Kasım) birincisi kura ile belirlendi | Birinci kim oldu?
Gelinim Mutfakta programının 1 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlanan 164. bölümünde gelinler, 'mini kumpir' tarifiyle mücadele etti. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan biri çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu?
Haftanın finaline doğru gerginliğin arttığı Gelinim Mutfakta bugün 164. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde hafta boyu süren Aleyna krizinin devamı geldi. Fatih Ürek, Aleyna'ya yaptığı yemeğin kurallara uygun olmaması halinde puan kıracağını söyledi. Ezgi, Aleyna'yı önceki yarışmacılardan örnek vererek taklitçilikle suçladı. Reyhan Hanım ve Ayten Hanım arasında ise büyük bir iddia yaşandı. Gelinim Mutfakta’da hafta sonu finalinde kazanılan 5 altın bileziğin yanında, gün birincileri de 1 adet çeyrek altınla ödüllendiriliyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Tartışmalarla geçen son bölüm finalinde günün kazananı program sunucusu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Günün sonuncusu Aleyna oldu, Aleyna'yı 13 puanla Ezgi izledi. 14 puan toplayan Betül ve Özüm arasında kura çekimi yapıldı. Kura sonucunda birinci olan Özüm, çeyrek altını almaya hak kazandı.
ELEME İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Gelinim Mutfakta yarışmasının 2 Kasım tarihli bölümünde en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.
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