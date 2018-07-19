Gelinim Mutfakta’ da güldüren anlar
Elif ve Cansu’nun taklit performansı herkesi kahkahaya boğdu.
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, çok sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ da bugün; komik anlar yaşandı.
Elif, bugünün en neşeli kişisiydi. Yaptığı taklitlerle de herkesi eğlendirmesini bildi. Elif ile Cansu, puanlama sonrası sürekli tartışan Nurten Hanım ve gelini Özlem'in o anki durumlarını taklit ettiler.Bu gelişmeleri izleyen kayınvalideler ve Fatih Ürek kahkahalarını tutamadılar. Nurten Hanım ve Özlem'in tepki verecekleri düşünülürken, onlar da kahkahalarla ile bu sahneleri izlediler...
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’de Kanal D’de.
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