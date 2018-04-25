Gelinim Mutfakta’ da bugün, tansiyon çok yükseldi
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta” yeni bölümü ile bugün ekrana geldi.
Programda bugün, Hatice ve Gülşah, Çiğdem Hanımın verdiği düşük puanlardan dolayı çok öfkelendiler. Hüsniye Hanım ve Çiğdem Hanımın arasındaki tartışma ise hararetin git gide yükselmesine neden oldu. Hüsniye Hanım, Çiğdem Hanımı gelininin tabağını aramakla suçladı. Çiğdem Hanım kendisini savunurken araya giren Haticey’i, Hüsniye Hanım sert bir şekilde susturdu ve tartışmaya devam etti. Sonrasında ise, Çiğdem Hanımın tartışma esnasında söylediği "Yemezseniz gargara yaparsınız!" cümlesi Hüsniye Hanımı çok sinirlendirdi. Hüsniye Hanım bunun üzerine "Seninle gargara yaparım!" diye cümle sarf etti. En son Özlem ve Gülşah arasında söz düellosu başladı. Gülşah'ın masaya vurarak Özlem'i susturması tartışmayı daha da sert bir noktaya taşıdı.
Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de.
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