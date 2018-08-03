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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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03.08.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'nın gelini Cansu doğurdu… İşte bebeğin ilk fotoğrafı

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Gelinim Mutfakta'nın gelini Cansu doğurdu… İşte bebeğin ilk fotoğrafı

Gelinim Mutfakta'nın 2 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmanın başarılı isimlerinden Cansu'nun doğum sancıları başlamış, hem ekran başındakiler hem de diğer yarışmacılar büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Gelinim Mutfakta son bölümünde Cansu'nun ambulansla hastaneye götürülme görüntülerine tanık olan izleyicilerin ‘doğurdu mu?’ sorularına yanıt sosyal medyadan geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Cansu'nun bebeğini kucağına aldığı görülüyor

Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde tarihe geçecek bir olay yaşandı. Doğacak olan bebeği şansı için Gelinim Mutfakta'nın 17. haftasında kaynanası Sevgül Hanım ile birlikte yarışmaya geri dönen Cansu’nun doğum sancısı tuttu. Hamile olmasına rağmen başarılı bir performans çizen Cansu’un sancısının yoğunlaşması üzerine başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlandı, Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu, hastaneye kaldırıldı. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurladılar.

DOĞURDU

Program devam etti ancak herkesin aklında aynı soru vardı: Cansu Şöhret doğum mu yaptı. Cansu Şöhret hayranlarına sevindiren haber ise sosyal medyadan geldi. Paylaşılan görüntülerde Cansu ‘nun bebeğini kucağına aldığı görülüyor. Yeni annenin bebeğinin cinsiyeti ise; kız! Cansu'nun doğum sonrası görüntüleri Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde de paylaşılacak.

Gelinim Mutfaktanın gelini Cansu doğurdu… İşte bebeğin ilk fotoğrafı

YERLERİNİ KİM GELECEK?

Öte yandan Cansu ve Sevgül Hanımın yarışmadan çıkması ile yerlerine yarışmaya yeni bir gelin-kaynana ekibi gelecek. Nurten Hanım, yeni gelen çift ile ilgili büyük şok yaşayacak.

 

 

 

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