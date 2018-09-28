Gelinim Mutfakta Burcu kimdir, neden ayrıldı?
Gelinim Mutfakta yarışmasının 28 Eylül tarihli bölümüne Burcu Sobay’ın kararı damga vurdu. Kayınpederinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Burcu, Gelinim Mutfakta’dan ayrılma kararı aldı? Peki, Gelinim Mutfakta Burcu kimdir?
Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında bulunan Burcu Sobay ile kaynanası Nurten Sobay, yarışmaya beklenmedik bir şekilde veda etti. İkilinin ani kararı ardından Burcu Sobay’ın hayatı gündeme geldi.
9 yıllık evli olan Burcu Sobay 3,5 yaşında bir kız evladına sahiptir. Aslen İzmirli olan Burcu, oldukça sakin bir gelin ve anne. Programın sunucusu Fatih Ürek, 'İkiniz arasında kim daha güzel yemek yapıyor?' diye sordu. Kaynana Nurten hanım ise 'benim gelinim daha güzel yemek yapıyor diyerek' kendi gelinini övmüştü.
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