Gelinim Mutfakta Aydan kimdir?
Gelinim Mutfakta yarışmasının iddialı yarışmacılarından birisi olan Aydan, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasının önemli isimlerinden birisi olan Aydan kimdir ve kaynanası Hülya kimdir? İşte, Gelinim Mutfakta Aydan hakkında bazı bilgiler
Gelinim Mutfakta yarışmasının dikkat çeken ismi Aydan, kim olduğu ile araştırılıyor. Peki, Aydan kimdir ve kaç yaşında? İşte, Gelinim Mutfakta dizisinin dikkat çeken ismi Aydan hakkında bazı bilgiler
GELİNİM MUTFAKTA AYDAN KİMDİR?
- Aydan yarışmaya Ankara’dan katılmış
- Ankara da ikamet ediyor
- Yemek yapmayı çok seviyor
- Eşi inşaat Mühendisi
- Eşi babası ile birlikte çalışıyor Aslen Ankara Çubuk’lu
- Ankara’da Üniversite okudu
- 26 Yaşında
- 3 Aylık evli
- Çocuk Geliştirme bölümünü dışarıdan bitirdi
- Yarışmaya katılmayı kendisi istemiş
GELİNİM MUTFAKTA AYDAN'IN KAYNANASI HÜLYA KİMDİR?
- Aydan'ın kaynanası Hülya Ankara’dan yarışmaya katılıyor
- Yarışmaya katılmayı gelini istemiş
- İki evladı var
- Bunlardan biri kız diğeri erkek
- Gelini ile altlı üstlü oturuyorlar
- Yarışmada en çok bilezikleri kendi gelini alacağını düşünüyor
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle