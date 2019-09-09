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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 9 Eylül birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta 9 Eylül birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Eylül Pazartesi günü birincisi belli oldu. Maharetlerini sergileyen gelinler, en güzel yemeği yapabilmek için büyük uğraş verdi. Peki, kendilerine verilen menülere göre Gelinim Mutfakta 9 Eylül birincisi ve çeyrek altının sahibi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta'nın gün birincisi ve çeyrek altın kazanan ismi

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi ve çeyrek altın sahibi oldu. 4 gelinin ciddi bir mücadele verdiği Gelinim Mutfakta'da, günün en düşük puan alan gelini ile birlikte çeyrek altın kazanan gelini de açıklandı. İşte, Gelinim Mutfakta'nın 9 Eylül birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 9 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını 6 puanla Ezgi aldı.
Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan isim 12 puanla Elif olarak açıklandı. Hatice ve Hilal 11 puanda kaldı.

Gelinim Mutfakta Suzan ve Hilal kimdir
Gelinim Mutfakta Suzan ve Hilal kimdir?

 

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