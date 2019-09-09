Gelinim Mutfakta 9 Eylül birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 9 Eylül Pazartesi günü birincisi belli oldu. Maharetlerini sergileyen gelinler, en güzel yemeği yapabilmek için büyük uğraş verdi. Peki, kendilerine verilen menülere göre Gelinim Mutfakta 9 Eylül birincisi ve çeyrek altının sahibi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta'nın gün birincisi ve çeyrek altın kazanan ismi
Gelinim Mutfakta'da gün birincisi ve çeyrek altın sahibi oldu. 4 gelinin ciddi bir mücadele verdiği Gelinim Mutfakta'da, günün en düşük puan alan gelini ile birlikte çeyrek altın kazanan gelini de açıklandı. İşte, Gelinim Mutfakta'nın 9 Eylül birincisi
GELİNİM MUTFAKTA 9 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün en düşük puanını 6 puanla Ezgi aldı.
Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan isim 12 puanla Elif olarak açıklandı. Hatice ve Hilal 11 puanda kaldı.
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