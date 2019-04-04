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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.04.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 4 Nisan Perşembe gününün birincisi kim oldu? Ezgi'nin panik anları!

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Gelinim Mutfakta 4 Nisan Perşembe gününün birincisi kim oldu? Ezgi'nin panik anları!

Gelinim Mutfakta, 4 Nisan tarihinde ekrana gelen programı ile yine çekişmeli dakikalara sahne oldu. Gelin adaylarının hünerlerini sergilediği günde, günün menüsü Şişte Milföylü Köfte oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'nın 4 Nisan Perşembe günü ekrana gelen bölümünde birinci kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan isim ve detaylı bilgiler

Gelin adaylarının yarıştığı Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu anlar izleyicilerle buluştu. Gelin adaylarının en iyi puanı alabilmek için büyük bir emek sergilediği Gelinim Mutfakta'da gelinler ve kaynanalar arasında puan tartışması yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta'da 4 Nisan Perşembe gününün birincisi kim oldu? İşte, güne dair bazı bilgiler

KİM BİRİNCİ OLDU?

Kaynanaların yaptığı oylamanın ardından Gelinim Mutfakta'da birinci belli oldu. Yapılan oylamaya göre;

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burcu oldu. İkinci gelin ise 11 puanla Gülcan olurken, 15 puan alan Beyza ise üçüncülük elde etti.  En yüksek puan ile çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu.

REYHAN HANIMIN FENALAŞTIĞINI GÖREN EZGİ BÜYÜK KORKU YAŞADI!

Reyhan Hanım kaynanalar odasında aniden fenalaştı. Stüdyodan o anları gören gelinler telaşlandı. Ezgi ve hemşire olan Burcu hemen kaynanalar odasına koştu. Burcu, Ezgi'nin tedirgin bakışları arasında nabzını ölçmeye başladı. Reyhan Hanım tansiyonunun düştüğünü söylese de Burcu ona dair bir belirti görmedi. Sonrasında Reyhan Hanım ve kaynanaların sırıtışlarını gören Ezgi bunun bir oyun olduğunu anladı. Mutfağa dönen Ezgi ve Burcu olayı gelinlere anlattıktan sonra yemeklerini yapmaya devam ettiler...

BURCUNUN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Gelinler yemeklerini yaparken stüdyoya Burcu'nun düğün görüntüleri yansıdı. Hem yemeklerini yaptılar, hem de o güzel anları izlediler. Burcu o mutlu günde yaşadıklarını mutlu bir şekilde izledi. Gelinler, izleme sonrasında düğün hakkında konuşmaya başladılar...

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